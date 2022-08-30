Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz." Güncel Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Güncel Haberler

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