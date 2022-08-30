Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tıpkı bir asır önce olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini ve enerjisini boşa harcatmaya çalışanların asıl niyetlerini biliyoruz."
Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel