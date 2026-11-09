Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şaha kalkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız"

Kaynak: AA
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Şafak Sezer'den Bülent Ersoy itirafı: Makyöz bırakıp kaçtı!

Şafak Sezer anlattı! Diva'nın makyajı 10 saat sürdü, makyöz kaçtı
Müzeye girişte yeni dönem! Kimlik kartları Müzekart olarak kullanılacak

Cüzdandaki o kart müze bileti oluyor! Gişede sıra beklemek yok
İran kararında net! Son 10 günde 11 tanker vuruldu

İran bu konuda çok net! 10 günde 11 tanker
Mersin'de torbacı operasyonu! Koltuğun altına saklamışlar

Torbacıların zulası patladı
Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından yeni iddia: 60 milletvekilinden, 30 bakandan bahsediliyor31

Fatma Betül'ün ardından yeni iddia: 60 vekil, 30 bakan daha var
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

5 gollü maça damga vuran an! Dikkatli olanlar fark etti

Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı

Özgür Özel işaret etmişti! Holding patronu gözaltına alındı