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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Temennimiz çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak Milli Güvenlik kararı aşamasına ulaşılmasıdır"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Temennimiz çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak Milli Güvenlik kararı aşamasına ulaşılmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Temennimiz çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak Milli Güvenlik kararı aşamasına ulaşılmasıdır"

Kaynak: AA
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