Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Temennimiz çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak Milli Güvenlik kararı aşamasına ulaşılmasıdır"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Temennimiz çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak Milli Güvenlik kararı aşamasına ulaşılmasıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Temennimiz çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak Milli Güvenlik kararı aşamasına ulaşılmasıdır"
Kaynak: AA