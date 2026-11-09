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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Temennimiz çok uzak olmayan bir vadede teyit ve tespit aşamalarının tamamlanarak Milli Güvenlik kararı aşamasına ulaşılmasıdır"

Kaynak: AA