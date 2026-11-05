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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörsüz Türkiye sürecimiz, Kanun'un belirlediği çerçevede devam ediyor. Oradan taviz vermemiz mümkün değil. Sürecin takibini titizlikle yapıyoruz"

Kaynak: AA
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