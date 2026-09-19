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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) İnşallah son düzlüğü de geçecek, ülkemizle birlikte bölgemizin tamamını huzur ve istikrara kavuşturacağız."

Kaynak: AA
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