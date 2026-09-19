Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik."
Kaynak: AA