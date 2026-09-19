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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Terörsüz Türkiye) Geride bıraktığımız 2 yılda tüm tahriklere, tüm tuzaklara rağmen önemli mesafeler kat ettik."

Kaynak: AA
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