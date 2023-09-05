Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK/ Ypg'nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir."
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel