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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK/YPG'nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü PKK/ Ypg'nin, terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

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