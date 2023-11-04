Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü militanlarına 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla müsamahalı davranan kimi ülkeler, bir halkın sembolü Filistin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü militanlarına 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla müsamahalı davranan kimi ülkeler, bir halkın sembolü Filistin bayrağını yasaklamaya dahi kalktılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör örgütü militanlarına 'ifade özgürlüğü' kılıfıyla müsamahalı davranan kimi ülkeler, bir halkın sembolü Filistin bayrağını yasaklamaya dahi kalktılar."
Kaynak: AA / Güncel