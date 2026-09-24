Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz"
Kaynak: AA