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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terör endüstrisinin paydaşları bu defterlerin kapanmasını tabii ki istemiyor. Ama biz bunlara bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz"

Kaynak: AA
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