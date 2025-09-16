Erdoğan, Numan Kurtulmuş'u Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirildi. TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." denildi.
Kaynak: ANKA / Güncel