Haberler

Adalet Bakanı'ndan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Gürlek, kabulün ardından “Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hâle getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” paylaşımını yaptı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Gürlek, kabulün ardından "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" paylaşımını yaptı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletin adalet beklentisini en güçlü şekilde karşılamak adına reform iradesini aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceklerini belirten Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Teravihte cemaate kabusu yaşatan çocuk için emniyet harekete geçti

Teravihte cemaate kabusu yaşattı! Emniyet hemen harekete geçti
Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu

Amedspor'dan gönderildi, rakibe imza attı
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım

Tartışma büyüyor! Bakan Tekin, o metin için harekete geçti
Tesettürden çıkan gelin adayı, dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti

Dekolteli pozuna yapılan yorumlara isyan etti: Ben açtım, sen de...
Carrefour'da skandal! Vatandaşa bunu layık gördüler

Gıda skandalına adı karışan Türkiye'nin önde gelen market zinciri
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi