Adalet Bakanı'ndan Türkiye Yüzyılı Vurgusu

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kabul etti. Gürlek, kabulün ardından "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" paylaşımını yaptı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kabul dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını iletti.

Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Milletin adalet beklentisini en güçlü şekilde karşılamak adına reform iradesini aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceklerini belirten Gürlek, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız" dedi.

