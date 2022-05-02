Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Erdoğan dün, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud'un yanı sıra Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da görüştü.

Erdoğan, sosyal medya üzerinden "Hadimü'l Haremeyn'in daveti üzerine Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdik. Tarihi, kültürel, beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisindeyiz" paylaşımını yaptı

DailyMotion.com / Güncel