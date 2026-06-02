Erdoğan'dan Sudan'a Kanın Durması Çağrısı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, Türkiye-Sudan ikili ilişkileri başta olmak üzere, bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye olarak Sudan'da akan kanın durması için gayretlerimizi sürdürdüğümüzü ifade etti.

Erdoğan, Türkiye ile Sudan ilişkilerini ticaret, tarım, enerji ve savunma başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

