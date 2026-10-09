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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissetmemelidir."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissetmemelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suç işleyip ülke dışına çıkarak adaletten kaçabileceğini sananlar, nereye saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissetmemelidir."

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
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