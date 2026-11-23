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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü kolaylaşacak. Türk siyasetinde dönüm noktası olan '467' ruhunun korunmasına özel önem veriyoruz"

Kaynak: AA