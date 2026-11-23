Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü kolaylaşacak. Türk siyasetinde dönüm noktası olan '467' ruhunun korunmasına özel önem veriyoruz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü kolaylaşacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü kolaylaşacak. Türk siyasetinde dönüm noktası olan '467' ruhunun korunmasına özel önem veriyoruz"
Kaynak: AA