Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi ile 90 milyon ton atık geri kazanıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık. İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı. Erdoğan, "2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi'nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık. İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60'a, 2053 yılında ise yüzde 70'e yükseltmeyi hedefliyoruz. İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
