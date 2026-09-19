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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz"

Kaynak: AA
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