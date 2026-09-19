Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehitlerimizin ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz"
Kaynak: AA