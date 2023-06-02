Taksim'de bir iş adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması üzerine 2 bin kişiye lokma dağıttı. İş adamı Halil Tetik, 'Cumhurbaşkanımız sağ olsun, vatan sağ olsun' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanınca Taksim'de 2 bin kişiye lokma dağıttı

İSTANBUL - Taksim'de bir iş adamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması üzerine 2 bin kişiye lokma dağıttı. İş adamı Halil Tetik, "Cumhurbaşkanımız sağ olsun, vatan sağ olsun" dedi.

Taksim'de bir iş adamı, Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta tekrar cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin üzerine 2 bin kişiye lokma dağıttı. Taksim Camii'nin önüne getirilen aracın içinde hazırlanan lokmalar sıcak bir şekilde vatandaşlara ikram edildi. Lokmaları kendi elleriyle dağıtan iş adamı Halil Tetik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Cumhurbaşkanımız sağ olsun, vatan sağ olsun"

2 bin kişiye lokma dağıtan iş adamı Halil Tetik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 13'üncü Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Halil Tetik olarak, Tetik Ailesi olarak 2 bin kişilik lokma tatlısı dağıtıyoruz ve ülke için dağıtıyoruz. Yüzyıl zaferi için dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Bu ülke bölünmez, vatan bölünmez" dedi.

"Türkiye son zamanlarda büyük adımlar attı"

Kızıyla birlikte İstanbul'a tatile gelen bir Alman vatandaşı ise, "Lokmanın tadı güzel, beğendim. Erdoğan, Almanya ve Avrupa Birliği için kritik konumda görünüyor. Türkiye son zamanlarda büyük adımlar attı. Son 30 yılda Türkiye daha modern bir ülke oldu. Bu iyi bir gelişim. Ben Kemal Atatürk hayranıyım. O Avrupalı gibi düşünen bir adamdı. O çok önemli şeyler yaptı" diye konuştu.