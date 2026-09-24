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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la ilişkimiz Türkiye-ABD ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke işbirliği, bir önceki yönetim dönemine nazaran hayli mesafe almış durumda"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la ilişkimiz Türkiye-ABD ilişkilerine de ivme kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Trump'la ilişkimiz Türkiye-ABD ilişkilerine de ivme kazandırdı. İki ülke işbirliği, bir önceki yönetim dönemine nazaran hayli mesafe almış durumda"

Kaynak: AA
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