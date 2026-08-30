Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Bişkek'e gidiyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'i ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceğini bildirdi.
Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Bişkek'e gideceğini, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edeceğini belirtti.
Duran, Erdoğan'ın ziyareti kapsamında zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini ifade etti.