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Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Bişkek'e gidiyor

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Bişkek'e gidiyor
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'i ziyaret edeceğini açıkladı. Erdoğan, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(ANKARA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 31 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihlerinde Bişkek'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Bişkek'e gideceğini, 1 Eylül Salı günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edeceğini belirtti.

Duran, Erdoğan'ın ziyareti kapsamında zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştireceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
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