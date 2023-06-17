Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'i tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022-2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Şampiyonu Anadolu Efes takımını; taraftarıyla, sporcularıyla, teknik heyetiyle tüm Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel