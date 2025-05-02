Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de ilke imza atan sergiye ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de ilke imza atan sergiye ziyaret
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan ve Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti. Ziyarete ilişkin, Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenime sunulan "Saklı Kalanlar" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'de ilke imza atan sergiye ziyaret

TÜRKİYE'DE İLKE İMZA ATAN SERGİYE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce eşi Emine Erdoğan'ın açılışını yaptığı, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bohçadan çıkan 40 kitabın sergilendiği ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan "Saklı Kalanlar" sergisini gezdi.

Ziyarete ilişkin, Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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