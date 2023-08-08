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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke rolünü üstlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya- Ukrayna savaşı) Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke rolünü üstlenmiştir."

Kaynak: AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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