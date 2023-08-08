Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya-Ukrayna savaşı) Türkiye ilk günden itibaren takındığı dengeli ve hakkaniyetli tavırla bu krizin çözümünde anahtar ülke rolünü üstlenmiştir.