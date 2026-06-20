Erdoğan, Rumen mevkidaşı Dan ile İstanbul'da görüştü

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile İstanbul'da görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Açık Deniz Karakol Gemisi CAm. Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimi nedeniyle Türkiye'de bulunan Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda bir araya geldi" denildi.

Kaynak: ANKA