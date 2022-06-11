Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü'nü YÖK Üyeliğine Atadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü'nü YÖK Üyeliğine Atadı

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü'nü YÖK Üyeliğine Atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman’ı YÖK üyeliğine atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı YÖK üyeliğine atadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, YÖK üyesi olarak atandı.

Karaman, atama kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından; "Bu göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve öncesindeki katkıları için YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ile Üniversitelerarası Kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Allah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" açıklamasını yaptı.

Öte yandan Sevgi Yiğit, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak görevlendirildi. Yiğit, 24 Mart 2021 tarihinde yapılan 7. Olağan Büyük Kongresi'nde AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olarak seçilmişti.

ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Karaman Karaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title