Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti
AA - Berk Özkan - Güncel
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
AA / Berk Özkan - Güncel