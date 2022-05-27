Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti

AA - Berk Özkan - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya ve Romanya dışişleri bakanlarını kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

AA / Berk Özkan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Romanya Polonya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title