Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede hala milletin inancı, kültürü, tarihi ve değerlerine karşı kin duyan bir kesim olduğunu belirterek "Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle, özgürlükle, hakla, hukukla, hepsinden önemlisi ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yarın arifesine erişilecek ramazan-ı şerifi ve ertesi gün idrak edilecek Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek Allah'tan bu mübarek günleri aflarına, mağfiretlerine, felahlarına ve refahlarına vesile kılmasını niyaz etti.

Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yollarının, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu çevre yollarının, Kırklareli'ni Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi'ne bağlayan 71 kilometrelik projenin önemli bir parçasını oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin önde gelen üretim ve ticaret merkezlerinden olan, ayrıca Bulgaristan'a giden trafiğin yükünü çeken bu güzergah üzerindeki yolların önemli bir kısmını tamamladıklarına işaret eden Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Kırklareli şehir geçişini daha önce açmıştık. Bugün de 7,5 kilometrelik Pınarhisar ve 3 kilometrelik Çakıllı çevre yollarıyla birlikte projenin toplamda 22 kilometrelik kısmını hizmete vermiş oluyoruz. Altgeçitleri, hemzemin kavşakları ve sanat yapılarıyla hizmete açtığımız çevre yolları, Trakya genelinde trafiğin rahatlamasına da katkıda bulunacaktır. Açılışını yaptığımız yollarda, hem taşımacılık yapan şoförlerimiz hem bölgede yaşayan vatandaşlarımız konforlu, güvenli, hızlı bir seyahat imkanına kavuşacaktır. Günlük trafiği 7 bin aracı bulan bu yoldaki seyahat süresinin 78 dakikadan 45 dakikaya inmesiyle vakitten yılda 93 milyon lira, akaryakıttan 35 milyon lira tasarruf edilecektir. Ayrıca karbon emisyon miktarı da 7 bin tondan fazla azalacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolculuk süresinin kısalmasıyla Saray ile Kırklareli arasındaki etkileşimin yoğunlaşmasının, bölgenin ekonomik ve kültürel dinamizminin artmasına da katkıda bulunacağını belirterek "Velhasıl, neresinden bakarsanız bakın, ülkemiz ve Trakya için hayırlı bir hizmetin açılışını yapıyoruz." dedi.

"Pınarhisar, hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir"

Pınarhisar'ın hayatında önemli bir yeri olduğunu dile getiren Erdoğan, "Pınarhisar, hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Vesayetin hukuk oyunlarıyla çarptırıldığımız hapis cezasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden haksız yere ayrıldıktan sonra, cezanın infazı için Pınarhisar'a geldik. Sağ olsun Pınarhisarlılar bizi, cezaevine girdiğimiz günden çıktığımız güne kadar hiç yalnız bırakmadılar, hep bağırlarına bastılar. Bunun için Pınarhisar'daki kardeşlerimin her birini daima şükranla yad ettim, ediyorum." diye konuştu.

Daha sonra defalarca bu ilçeyi ziyaret ederek Pınarhisarlılarla kucaklaştığını, helalleştiğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cezaevleri, zalimler için hapishane, mazlumlar için taş medresedir. Biz de Pınarhisar Cezaevini, milletimizle daha sıkı kucaklaşmak, kendimizi geliştirmek, geleceğe hazırlanmak için bir taş medreseye dönüştürdük. Esasen, milli iradenin üzerinde bir güç bulunmadığı, diğer tüm gayretlerin beyhude olduğunu, bizi Pınarhisar Cezaevine yolcu eden yüzbinler zaten göstermişti. Nitekim, 1999 Temmuz'unda Pınarhisar Cezaevinden ayrıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra partimizi kurduk ve 3,5 yıl sonra da iktidara geldik. Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını çok görerek hukuk oyunlarıyla ayağına çelme takanlar, onun 11 yıl süren Başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan Cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek mecburiyetinde kaldı."

"Mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık"

Bu dönemde İstanbul'la birlikte ülkenin 81 vilayetine hizmet ettiklerini, eser verdiklerini ve sınırların dışına taşan başarılara imza attıklarını ifade eden Erdoğan, "Herkesin bir hesabı vardı, ama onlar bilmiyordu ki en büyük hesap sahibi Allah'tır. Biz Rabb'imize ram olduk, çalıştık, didindik, mücadele ettik ve hamdolsun milletimiz de bize tüm yolları açtı, tüm imkanları sağladı. Pınarhisar Çevre Yolunun açılışı bize, hayatımızdaki işte bu yolları hatırlattı." dedi.

Erdoğan, hangi görevde bulunurlarsa bulunsunlar, siyasetlerinin daima eser ve hizmet siyaseti olduğunu kaydederek "Kendi ülkesine husumet besleyen, kendi milletinin değerleriyle kavgalı bir kesim, halkımızın bir kısmını yıllardır, rejim kaygısından laiklik endişesine kadar bir dizi istismar malzemesiyle korkutmaya çalışıyor." diye konuştu.

İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde belediyeleri yönettiklerini, Kasım 2002 seçimlerinden beri hükümet olarak da ülkeyi yönettiklerini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunca yıldır Trakya'nın herhangi bir ilçesindeki, mahallesindeki hangi vatandaşımız, meşrebinden ve geleceğinden korku duymasına yol açacak bir durumla karşılaşmıştır? Ama ülkemizde hala milletimizin inancına, kültürüne, tarihine, değerlerine karşı kin duyan, fırsat bulduğu her yerde ve her durumda nefretini kusan bir kesim mevcuttur. Her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da mankurtların nefret suçlarına maruz kaldık. Demokrasiyle, özgürlükle, hakla, hukukla, hepsinden önemlisi ahlak ve vicdanla bağdaşmayan bu tür görüntüleri Allah'a havale ediyor ve milletimizin takdirine bırakıyoruz."

Erdoğan, ülkeye eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceklerini, Türkiye'yi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacaklarını, 2053 vizyonunun da hazırlıklarına devam edeceklerini dile getirdi.

Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının şehre, ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan başta Sayın Bakan'ımızı, Bakanlığımız mensuplarını, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının açılışında bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hitaben "Adil Bey kurdele sizde, makaslar elinizde ve bugünün anısına bu makasları ve kurdeleyi hatıra olarak saklamanızı özellikle rica ediyorum." diye konuştu.

Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.