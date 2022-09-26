Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutup 'Tripoliçe Katliamı'nı zafer günü olarak kutlayanlar bunun hesabını...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutup 'Tripoliçe Katliamı'nı zafer günü olarak kutlayanlar bunun hesabını daha vermediler" "Yunanistan, bizim dengimiz ve muhatabız değildir ve olamaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutup 'Tripoliçe Katliamı'nı zafer günü olarak kutlayanlar bunun hesabını daha vermediler"

" Yunanistan, bizim dengimiz ve muhatabız değildir ve olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası programımızı engellemek olduğunu biliyoruz"

-"Ülkemizi kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli yürütüyoruz"

-"Dış politikada da dayatmaları kabul etmiyoruz. Ne Batı için Doğu'ya sırtımızı dönüyor, ne de kuzey ülkeleri ile bağlarımızı güçlendirirken Ortadoğu ve Afrika'yı ihmal ediyoruz"

-"Balkanların güvenlik ve huzurunu kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz"

-"Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde oldukça verimli temaslar gerçekleştirdik. Şangay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi çok daha derinleştirmek istiyoruz"

-"BM Genel Kurulu'ndaki konuşmamda göç krizinden tahıl sevkiyatına kadar pek çok örnekle Türkiye'nin bölgesi ve dünyada oynadığı arabulucu role dikkat çektik"

-"Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında barışı tesis etmeye yönelik gayretlerimizin takdirle karşılandığına şahitlik ettik. BM'nin tam karşısındaki Türkevi binamız görüşmelerimize ev sahipliği yaptı"

-"Özellikle tahıl koridorunun açılmasıyla yakalanan diplomatik başarının esir takasıyla devam ettirilmesi, ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur. Hedefimiz her iki lideri en kısa sürede bir araya getirerek daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan bu savaşı sonlandırmaktır"

-"Biz dünyada savaşları gerilimleri krizleri sonlandırmak için samimi bir şekilde gayret sarf ederken, komşumuz Yunanistan'ın buram buram provokasyon kokan adımlarını takip ediyoruz"

-"Birilerini etekleri altına saklanarak kalkınma olmaz onurlu duruş sergilenemez. Aynı zihniyetin Ege'de, Akdeniz'de botlarını batırarak ölüme terk ettiği, taammüden katlettiği çocukların, masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir"

-"Yunanistan'ın gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan, bedeli mutlaka ödetilecek siyasi angajmanlar bizi değil Yunan halkını tedirgin etmelidir"

-"Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir"

-"Yunanistan'a karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.