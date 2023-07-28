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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönem hedefimizi, ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönem hedefimizi, ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönem hedefimizi, ihracatın artırılmasıyla birlikte savunma sanayi ekosistemimizin güçlendirilmesi olarak belirledik."

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

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