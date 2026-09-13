Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceden vatandaşımız sağlık hizmeti için yurt dışına giderdi şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını Türkiye'de arıyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceden vatandaşımız sağlık hizmeti için yurt dışına giderdi şimdi tablo tersine döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önceden vatandaşımız sağlık hizmeti için yurt dışına giderdi şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını Türkiye'de arıyor"
Kaynak: AA