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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye imkanları seferber ettik"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye imkanları seferber ettik"

Kaynak: AA
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