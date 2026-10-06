Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye imkanları seferber ettik"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye imkanları seferber ettik"
Kaynak: AA