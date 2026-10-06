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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık. Bu ülkenin evlatları bulundukları şehirlerde eğitim alabilsin diye imkanları seferber ettik"

Kaynak: AA