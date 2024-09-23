Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi. İkili görüşme, BM Genel Kurulu çerçevesindeki temaslar arasında yer aldı.
(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu kapsamında Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah ile Türkevi'nde bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili temasları kapsamında Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah ile Türkevi'nde görüştü.