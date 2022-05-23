Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut...

AA - Güç Gönel - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "NATO için bedel ödeyen bir ülke olarak milli güvenliğimize dair hususlarda ucu açık, diplomatik ifadelerden ziyade somut adımlar görmek istiyoruz."

AA / Güç Gönel - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Milli, Güncel, Haberler

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