Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir...
AA - İzzet Taşkıran - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir."
AA / İzzet Taşkıran - Güncel