Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir...

AA - İzzet Taşkıran - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(MÜSİAD) Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi, 600-650 briket evin orada inşa edilmesi attığınız bu güzel adımlardan bir tanesidir."

AA / İzzet Taşkıran - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel, Haberler

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