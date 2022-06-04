Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TOKİ eliyle 1 milyon 100 bin konut ürettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız."

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

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