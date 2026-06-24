Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Görüşmede, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede, Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılarak, ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti.

Erdoğan, iki ülkenin gelecek süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Türkiye uzun zamandır bekliyordu! ABD satışı kısa sürede yapacak
İspanya'da ilk kez bir başbakanın eşinin pasaportuna yargı yoluyla el konuldu

Başbakanın eşinin pasaportuna el koydular
Sefere hazırlanan gemide yolcular arasında çıkan kavga ortalığı savaş alanına çevirdi

Hayal edilen tatil başlamadan bitti: Lüks gemide ortalık fena karıştı
Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü

Sadece 16 yaşındaydı! İnşaat halindeki fabrikada can verdi
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Yatırımcı şokta! Altında korkulan oldu

Altında korkulan oldu
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar