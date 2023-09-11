Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşme) Onlar önce bizi bekliyor ama ben 'Biz sizi bekliyoruz' dedim.Tarihi, bakanlarımız ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşme) Onlar önce bizi bekliyor ama ben 'Biz sizi bekliyoruz' dedim.Tarihi, bakanlarımız ve istihbarat başkanımız görüşecek"