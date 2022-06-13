Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine...

AA - Murat Paksoy - Güncel
 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz"

AA / Murat Paksoy - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title