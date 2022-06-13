Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine...
AA - Murat Paksoy - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletvekilliği dokunulmazlığı hiç kimseye güvenlik güçlerine hakaret etme hakkı tanımaz. Dünkü alçaklığın faillerine bedelini yargı önünde ödeteceğiz"
AA / Murat Paksoy - Güncel