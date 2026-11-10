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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizle hedef ve ülkü birliği içinde, şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ihya etmeye kararlılıkla devam edeceğiz"

Kaynak: AA