Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü: Terörsüz Türkiye süreci devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde en somut adım bugün atıldı. Aralarında PKK elebaşlarından Bese Hozat'ın da bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait 30 kişilik grup, temsili silah bırakma töreni kapsamında silahları yaktı. İkinci 30 kişilik terörist grubu ise önümüzdeki günlerde silah bırakacak.

ERDOĞAN İLE BAHÇELİ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

PKK'nın silah bırakma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Bahçeli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.

BAHÇELİ, BULDAN'I ARAYIP TEŞEKKÜR ETTİ

Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreninin ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ı aradı. Bahçeli, "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip" teşekkür etti hayırlı olsun temennisinde bulundu.