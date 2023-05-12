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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Meral Hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meral Hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meral Hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meral Hanımı masadan kalktığında 3 günde tıpış tıpış oraya döndüren de, Muharrem İnce'yi seçime 3 gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtür."

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Güncel Haberler

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