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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir adım attık. Bu adımla İslam dünyasına bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir adım attık. Bu adımla İslam dünyasına bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mekke Ortak Savunma Anlaşması) Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye bir adım attık. Bu adımla İslam dünyasına bir sinyal verelim. Güzel gelişmeler var"

Kaynak: AA
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