Üye Girişi
Haberler

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın Cenaze Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Doğan için Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve diğer birçok isim katıldı. Cenaze namazının ardından Doğan'ın naaşı Taceddin Dergahı'na defnedildi.

TÜRKİYE Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da bir süredir tedavi gören Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, dün 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan için Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Basri Yalçın, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ömer İleri, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Doğan ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Mehmet Doğan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özelikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren hele hele o büyük sözlüğü ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Mehmet Doğan'ın naaşı cenaze töreninin ardından Taceddin Dergahı'na götürülerek toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Mehmet Doğan Türkiye Ankara Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Real Madrid Atalanta maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Lille maçı ilk 11'i! Fenerahçe'nin'ın Lille maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Lille maçı hangi kanalda? FB Lille UEFA eleme maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ümraniyespor Çorum FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bodrumspor Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Ç.Rizespor Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Ç.Rizespor Başakşehir maçını hangi kanal veriyor, CANLI nereden izlenir? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef 2. hafta Mavi Takım ve Kırmızı Takım kadroları nasıl oldu, kimler var? MasterChef 2. hafta kaptan kim oldu, bu hafta Mavi Kaptanı - Kırmızı Takım kaptanı kim oldu? Masterchef Serhat neden yok, Serhat elendi mi? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme SON DAKİKA: Tiktok kapatılacak mı? 12 Ağustos Pazartesi Tiktok'a erişim engeli gelecek mi? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Bağışıklık sistemi zayıf olanlar ne yapmalı? Bağışıklık sistemi zayıflığı nasıl anlaşılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Okul servis ücretlerine ne kadar zam geldi, kaç TL? 2024 Okul servis ücretleri ne kadar? Recep İvedik 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Niyazi Gül Dörtnala filmi ne zaman, nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala filmi Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi? Bizim Aile filmi gerçek mi?
title