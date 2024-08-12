Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın Cenaze Töreni

Ankara'da bir süredir tedavi gören Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Mehmet Doğan, dün 77 yaşında hayatını kaybetti. Doğan için Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hasan Basri Yalçın, Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ömer İleri, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Doğan ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi Mehmet Doğan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda musallada Hakk'a yürüyen, uğurladığımız Mehmet Doğan kardeşimiz gerçekten dini, dili bir ve beraberlik noktasında verdiği mücadeleyi çok iyi bildiğimiz, inandığımız, dilimizi özelikle dil olarak kullanmayı gençliğimize, gençliğe gerçekten öğretme mücadelesini veren hele hele o büyük sözlüğü ile sözü, özü gençliğe öğreten ve miras bırakan bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun inşallah. Rabbim cennetinde bizleri bir ve beraber kılsın. Bütün ailesine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Mehmet Doğan'ın naaşı cenaze töreninin ardından Taceddin Dergahı'na götürülerek toprağa verildi.