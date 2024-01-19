Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk insansız su üstü aracını donanmaya teslim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, aynı zamanda dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'daki Sefine Tersanesi'nde düzenlenen Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde yaptığı konuşmada, katılımcıları selamlayarak, donanmanın caydırıcılığını daha da artıracak projelerin teslim töreni vesilesiyle bir arada olduklarını söyledi.

Teslimatı gerçekleşen her bir geminin Türk Deniz Kuvvetlerinin gücüne daha fazla güç katacağı inancında olduğunu dile getiren Erdoğan, "Denizde ikmal muharebe destek gemimiz TCG Derya, TCG Anadolu'dan sonraki en büyük gemi olma özelliğine sahiptir. TCG Derya'nın hizmete girmesiyle yüzer birliklerin akaryakıt ve su ikmalleri süratle yapılacak, muharip unsurların akaryakıt, bütünleme ve su ihtiyaçları harekat alanına yakın bölgelerde rahatlıkla karşılanacaktır." diye konuştu.

Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin beşinci gemisi TCG İstanbul'un Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği ilk milli fırkateyn olduğunu belirterek, "Bu gemimize farklı radar, yakın hava savunma ve elektronik harp sistemlerimizi kendi imkanlarımızla geliştirerek entegre ettik. TCG İstanbul'a entegre edilen sistemlerden biri de Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'dir. Bugün hizmete verdiğimiz lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi, muharip unsurların akaryakıt, tatlı su ve yiyecek ihtiyaçlarını temin edecektir." ifadelerini kullandı.

Teslimatı yapılan gemilerin donanmaya ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bize bu sevinci ve gururu yaşatan herkese, her kuruma şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

"MARLIN SİDA, sahip olduğu üstün teknik özelliklerle dosta güven, düşmana korku verecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, aynı zamanda dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı da donanmamıza teslim ediyoruz. Otonom su üstü deniz aracımız MARLIN SİDA, istihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi, elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerini insansız ve tam otonom olarak icra edecektir. MARLIN SİDA, sahip olduğu üstün teknik özelliklerle denizlerdeki hakimiyetimizi destekleyecek, dosta güven, düşmana korku verecektir."

MARLIN SİDA'nın da Deniz Kuvvetlerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Projeye hayat veren mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, işçilerimizi kutluyor, kendilerine şükranlarımı ifade ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu başarılı projelerin sırrı, kurumlarımız arasında giderek gelişen yakın işbirliği ve koordinasyondur. Savunma Sanayii Başkanlığımız öncülüğünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, askeri ve özel tersanelerimiz, ilgili devlet kurumlarımız, üniversitelerimiz, özel sektör ve KOBİ'lerimiz ahenkli bir şekilde çalışıyor. Kurumlar arası eş güdüm ve anlayış birliği güçlendikçe de bugün burada olduğu gibi oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor.

Önümüzdeki dönemde bu koordinasyonu çok daha ileriye taşıyarak yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum."

(Sürecek)