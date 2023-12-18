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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle resmi temaslarda bulunmak ve Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de bulunan Kahramanlar Meydanı'nda Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak tarafından askeri törenle karşılandı. Erdoğan, daha sonra Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macar mevkidaşı Novak ve Başbakan Orban ile görüşmeler yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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