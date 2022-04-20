"Sigara kokusunu hiç sevmiyorum" diyen minik kız, Erdoğan'ı mest etti: Herkesin elinden paketini alırım - Haberler

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"Sigara kokusunu hiç sevmiyorum" diyen minik kız, Erdoğan'ı mest etti: Herkesin elinden paketini alırım

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısı sonrasında TBMM bahçesinde çocuklarla sohbet etti. Bir çocuğun "Ben sigara kokusunu hiç sevmiyorum" demesi üzerine Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" sözleriyle karşılık verdi.

Öğle saatlerinde Tbmm'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, 23 Nisan etkinlikleri için Meclis'e gelen çocuklarla karşılaştı.

"HERKESİN ELİNDEN PAKETİNİ ALIRIM"

Miniklerle uzun süre sohbet eden Erdoğan, bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" ifadelerini kullandı.

TEK TEK SOHBET ETTİLER

Başka bir çocuk ise, "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte çocuklarla ilgilenen ve sohbet eden Erdoğan, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan, Sigara, TBMM, Güncel, Haberler

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