Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geniş kapsamlı bir toplantıyı tamamladıklarını belirterek, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Fırtınadan etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere çeşitli illerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Aşırı yağışların ve fırtınanın da etkisiyle meydana gelen kazalarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız sahadaki birimlerimizle durumu yakından takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler." diye konuştu.

Türkiye'nin küresel gelişmelere rağmen istikrarlı ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizdeki her kriz, Türkiye'nin son 23 yılda kat ettiği büyük mesafeyi ispat ederken, ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor" ifadelerini kullandı.

"Nisan ayında ihracatımız 25,4 milyar dolara ulaştı"

Ekonomiye ilişkin verileri paylaşan Erdoğan, "Nisan ayında ihracatımız yıllık yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaştı. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise 88 milyar 630 milyon doları buldu" dedi.

Erdoğan, "12 aylık ihracat tutarında ilk defa 275,8 milyar dolara çıkarak, Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık." ifadelerini kullanarak, ihracatın 166 ülke ve bölgede arttığını, 26 sektörün tamamında yükseldiğini belirtti.

Sektörel dağılıma değinen Erdoğan, "Sektörler sıralamasında 3,9 milyar dolarla otomotiv liderliğini sürdürürken, 3,1 milyar dolarla kimyevi maddeler ikinci, 1,8 milyar dolarla elektrik-elektronik üçüncü, 1 milyar 451 milyon dolarla hazır giyim dördüncü oldu." dedi.

Savunma ve havacılık ihracatına ilişkin olarak ise Erdoğan, "Savunma ve havacılık ihracatımızın 962 milyon dolara ulaşmasını ayrıca kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

"2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık"

Turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Sektörü olumsuz etkileyen çeşitli zorluklara rağmen hamdolsun 2026'ya çok güçlü bir giriş yaptık." dedi.

Erdoğan, "Turizm gelirimiz yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde turist sayımız yüzde 4,2 oranında artışla 9 milyon 219 bine ulaştı." bilgisini paylaştı.

"Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı"

Avrupa Birliği'ne yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "(Avrupa Birliği) Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık, maalesef Birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor." dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır." ifadelerini kullanırken, "Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı" diye konuştu. Erdoğan ayrıca, "Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır." dedi.

"Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz"

Evlilik kredisine ilişkin düzenlemeyi de açıklayan Erdoğan, "(Evlilik Kredisi) Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz." dedi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün

Konuşmasının sonunda Kurban Bayramı tatiline ilişkin düzenlemeyi açıklayan Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak olan resmi tatillerine 1,5 gün daha eklenmesini kararlaştırdık. Böylece pazartesi tam gün ve salı öğleye kadar olmak üzere bayram öncesi 1,5 günü idari izin kapsamına alarak toplamda 9 günlük bir tatil imkanı vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA