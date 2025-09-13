Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği'ni Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos Giannopoulos ve beraberindeki heyeti Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabule Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Görüşmenin sonunda hediyeleşme gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel