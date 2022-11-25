Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprüdeki intihar vakasını görünce konvoyunu durdurup vatandaşın yanına gitti Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören vatandaş büyük bir şaşkınlık yaşarken, yetkililerin Duran'ın durumunu özel olarak takip edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulundu. Konvoyu durduran Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran'ı ikna ederek, evine gönderdi. EKİBİNE "İLGİLENİN" TALİMATI VERDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca vatandaşın durumunun takip edilmesi ve yeniden intihara kalkışmaması için de ekibine özel olarak talimat verdiği belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Murat Duran Güncel Haberler

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