Erdoğan, Filistin'e Dayanışma Gösterdi ve Kültürel Gelişmelere Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen 12. Necip Fazıl Ödülleri töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in, büyük bir dava adamı olduğunu belirterek, "Üstat, gözünü budaktan sakınmayan bir fikir insanıydı. Şairler sultanı, büyük mütefekkir dava adamı Necip Fazıl Kısakürek'e Allahtan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Erdoğan, Filistin'de yaşananlara ilişkin de, "Tüm Filistin halkına buradan dayanışma duygularımı iletiyorum. Çadırların içerisinde bu yağmurda, çamurda annelerin halini izliyoruz. Konteyner gönderelim diyoruz, BM'yi, Batı'yı devreye sokuyoruz, Netanyahu denilen firavun zaten bu işlere asla ilgi duymaz ve bunu kabul etmiyorlar. Hesapların üzerinde bir hesap var onun da vakti saati gelecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gelecekte her alanda Türkiye'nin daha iyi olacağını öne sürerek, "Batı'nın ülkemizdeki distribütörlüğünü yapanların yerini; ayakları bu topraklara basan, bu milletin değerlerinden beslenen, nitelikli eserleriyle kültür ve sanat hazinemizi zenginleştiren aydınlar, yazarlar, şairler ve edipler alıyor. Bunu ülkemizin aydınlık geleceği adına son derece kıymetli buluyorum. Yarın her alanda çok daha iyi yerlerde olacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Erdoğan, kültür ve sanatta yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Türkiye dış politika, savunma sanayisi ve ekonomide olduğu gibi kültür sanatta da zincirlerini parçalıyor. Kendisine zorla giydirilen elbiseyi yırtıp atıyor" dedi.